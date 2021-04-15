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الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 14:40

عراقجي: طالما أعلنا أننا لا نجري مباحثات من أجل المباحثات

عراقجي: طالما أعلنا أننا لا نجري مباحثات من أجل المباحثات
واشار عراقجي خلال تصريحه للتلفزيون الايراني الى ان اللجنة المشتركة للاتفاق تجتمع اليوم في فيينا، وأن الوفد الايراني اجرى مباحثات مكثفة مع سائر أعضاء اللجنة وأطراف أخرى.

وأعرب عراقجي عن أمله بأن تعقد لجان العمل اجتماعاتها بسرعة مشددا على أن ايران لا تجري المباحثات من أجل المباحثات وانها لا تريد أن تتحول المباحثات الى مباحثات استنزافية ومضيعة للوقت.

وأكد أن الوفد الايراني سيعلن ذلك بكل صراحة خلال اجتماع اللجنة المشتركة، "فاذا كانت الاجتماعات تسير بوتيرة بناءة فاننا سنقوم بمواصلتها، والا فلن نواصل المباحثات"
رقم : 927374
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