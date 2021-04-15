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الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 15:13

هكذا يفضح معتقل من سجن جو يفضح كذب رئيس الأمن العام البحريني

هكذا يفضح معتقل من سجن جو يفضح كذب رئيس الأمن العام البحريني
وأشار الوداعي عبر حسابه في تويتر، إلى أن آخر اتصال له كان منذ أسبوع، ولفت إلى أن الألم كان واضحًا في صوته، مع إصابته بفيروس كورونا منذ 16 يومًا .

وأكد أن المعتقل «سيد نزار الوداعي» قال خلال الاتصال إنه محبوس في الزنزانة لمدة «24 ساعة»، وإدارة السجن لا تعطي المعتقلين نتائج فحص كورونا، وأضاف أنهم يقدمون لهم الطعام من فتحة الباب، كما اشتكى من أن المعاملة التي يتلقونها حاطة بالكرامة .

وحمل الوداعي وزير الداخلية «راشد عبدالله الخليفة» مسؤولية سلامته وأي مكروهٍ يتعرضه له، وقال «لماذا يُحرم من الاتصال، ولماذا المعاملة الحاطة بالكرامة لمصاب كورونا، ولماذا الحبس 24 ساعة في الزنزانة؟».

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية قد دعت سلطات البحرين إلى الإفراج عن المعتقل «سيد نزار الوداعي»، واعتبرت أن محاكمته غير العادلة هدفها معاقبة الناشط «سيد أحمد الوداعي»، ودعت السلطات إلى إجراء تحقيقٍ محايدٍ وفعال في مزاعم تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وأضافت أن معاملة عائلة سيد الوداعي تدل على نمط البحرين في الانتهاكات والمضايقة والترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
مصدر : وكالات
رقم : 927383
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