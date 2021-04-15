مظاهرات بالقامشلي احتجاجا على حرمان 'قسد' للأهالي من الخبز

وحسب الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، ذكرت مصادر أهلية أن أهالي بلدة تل حميس بمنطقة القامشلي بريف الحسكة الشرقي خرجوا اليوم الخميس بمظاهرة احتجاجاً على ممارسات ميليشيا “قسد” القمعية بحقهم ومنعها وصول مادة الخبز إليهم حيث أقدمت مجموعات مسلحة من "قسد" على منع المواطنين الموجودين في ساحة الفرن من الحصول على حصصهم من مادة الخبز وأبعدتهم بالقوة من محيط الفرن.



وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسة بالإطارات والحجارة ورددوا هتافات تطالب بطرد الميليشيا ومسلحيها وإغلاق مقارها في البلدة.



وشهدت بلدة تل حميس مظاهرات احتجاجية متكررة على ممارسات ميليشيا “قسد” القمعية وتحكم مسلحيها بمقدرات ومفاصل الحياة اليومية واختطافهم العديد من الشبان لزجهم في القتال في صفوفها قسراً.