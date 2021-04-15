حركة طالبان تعلق على قرار واشنطن سحب قواتها من أفغانستان

وقالت طالبان، في بيان اليوم: "الإعلان الأخير للرئيس الأمريكي عن سحب جميع القوات من أفغانستان في أيلول/سبتمبر يعتبر انتهاكا واضحا لاتفاق الدوحة وعدم الامتثال بالتزاماته".



وأضافت: "من الضروري أن تمارس جميع الدول والمنظمات سواء الموقعة أو الشاهدة على هذا الاتفاق الضغط على أمريكا لتنفيذ التزاماتها وسحب جميع القوات من أفغانستان في الموعد المحدد".



ووقعت امريكا وحركة "طالبان"، في الدوحة، في شباط/فبراير من العام الماضي، اتفاق السلام الأول في أفغانستان، بعد أكثر من 18 عاما من الحرب بين قوات الحكومة في كابول، ومقاتلي الحركة.



ويتضمن الاتفاق، انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان، وتنفيذ صفقة تبادل للأسرى، تفرج الحكومة، من خلالها، عن 5 آلاف عنصر من "طالبان"، التي بدورها تطلق سراح ألف أسير من عناصر الأمن الأفغاني.