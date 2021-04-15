?>?> سوريا..تطور جديد على صعيد تقنين الكهرباء في المحافظات - اسلام تايمز
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الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 18:10

سوريا..تطور جديد على صعيد تقنين الكهرباء في المحافظات

سوريا..تطور جديد على صعيد تقنين الكهرباء في المحافظات
يأتي ذلك في وقت أوضح فيه وزير الكهرباء غسان الزامل أنه سيكون هناك تحسن في الطاقة الكهربائية على الشبكة بعد توفر كميات من حوامل الطاقة «الفيول» التي توقّف توريدها خلال الأيام الماضية ودفع لاستهلاك نحو 140 ألف طن من أصل 250 ألف طن من مادة الفيول كانت لدى الوزارة على شكل مخزون احتياطي، كشف مستشاره عبد الوهاب الخطيب أنه تم العمل على توحيد برامج التقنين في مختلف المحافظات.

وبيّن الزامل أن ما يتوفر حالياً من حوامل الطاقة يومياً هو بحدود 8.4 ملايين متر مكعب من الغاز وما بين 4- 5 آلاف طن من الفيول وهي ما تسمح بتوليد نحو 2500 ميغا واط.

من جهته أوضح الخطيب أنه تم العمل على توحيد برامج التقنين في مختلف المحافظات لتصبح ساعة ونصف كهرباء مقابل أربع ساعات ونصف قطع، مؤكداً أن ذلك قابل للتحسن مع دخول مجموعات توليد جديدة في العمل وتحسن الحالة العامة في الطقس.

وأضاف الخطيب: هذا البرنامج من التقنين سيتم العمل به ابتداء من اليوم وأنه على التوازي لذلك يتم العمل على تحقيق ثبات في الحماية الترددية والحيلولة دون حدوث انخفاض في التيار الكهربائي عبر تثبيت الأحمال وقيم الاستطاعة المستجرة.

ولدى سوريا 11 محطة توليد، منها محطتان مدمرتان هما زيزون، والمحطة الحرارية بحلب، إضافة لمحطة السويدية التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية، ومحطة التيم وهي صغيرة جداً وبالكاد تُنتج بضع عشرات من الميغا واط تذهب لمدينة دير الزور ليكون في المحصلة هناك 7 محطات قيد الخدمة هي بانياس، محردة، تشرين، الزارة، الناصرية، جندر، ودير علي.
مصدر : وكالات
رقم : 927393
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