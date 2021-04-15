انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على أن تبدأ مباحثات لجان الخبراء

ومن المفترض أن تستأنف لجان الخبراء اجتماعاتها التي توقفت الثلاثاء الماضي والتي تبحث شقين فنيين مهمين، هما شق الغاء اجراءات الحظر وشق القضايا النووية.



وستقوم لجان الخبراء بشقيها الفني والنووي برفع توصياتها ونتائج مباحثاتها الى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، على أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعا وتتخذ القرار المناسب بهذا الشأن.



وفي بداية اجتماع اللجنة المشتركة ندد مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الايراني الى المفاوضات عباس عراقجي بالعملية التخريبية التي طالت منشأة نطنز النووية، وأعرب عن اسفه لردود الفعل الضعيفة التي اتخذتها الدول الأوروبية تجاه هذا الحدث، وفيما أعتبر العدوان على نطنز بمثابة الارهاب النووي وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، داعيا الى ضرورة تنديد كافة أعضاء الاتفاق النووي وبصوت واحد بالعملية الارهابية.



وقبل دخوله الى قاعة الاجتماع قال عراقجي، اننا لا نجري مباحثات من أجل المباحثات، ولا ندعو الى مباحثات تستنزف الطاقات وتضيع الوقت، معربا عن أمله بأن تعقد لجان العمل اجتماعاتها بسرعة مشددا على أن الوفد الايراني سيعلن ذلك بكل صراحة خلال اجتماع اللجنة المشتركة، "فاذا كانت الاجتماعات تسير بوتيرة بناءة فاننا سنقوم بمواصلتها، والا فلن نواصل المباحثات"