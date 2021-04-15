وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي يلتقي لأول مرة ابن زايد

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها في "تويتر"، أفادت من خلالها بأن غابي أشكنازي، سيلتقي عبد الله بن زايد آل نهيان، في قبرص خلال الساعات القليلة المقبلة.



وأكدت الإذاعة الإسرائيلية بأن أشكنازي سيطير إلى قبرص خلال الساعات المقبلة للقاء ابن زايد، برفقة كل من وزيري خارجية قبرص واليونان، لبحث العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إلى أن أشكنازي سيناقش مع ابن زايد ملفات السياحة والغاز الطبيعي والاقتصاد، والموقف الإيراني بشأن الاتفاق النووي، وكذلك كيفية التعاطي الإسرائيلي مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.



وطبعت الإمارات الى جانب بعض الدول العربية مثل البحرين والسودان المغرب علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي مما أثار موجة من الاستنكار والتنديد بالخطوة بين الشعوب الاسلامية والعربية وكذلك بين الدول المستقلة و الحرة في العالم العربي والاسلامي حيث اعتبرته طعنا في ظهر القضية الفلسطينية.