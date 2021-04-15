رمضان اليمن ... أزمة إنسانية ومعيشية مستمرة

ويعيشُ اليمنيون أجواءَ رمضان رغمَ الحرب بإمكانياتٍ بسيطة وبعضِ الفرح، نظراً للوضع المأساوي المستمر منذُ ستةِ أعوام، حيثُ أدتْ الإجراءاتُ السعوديةُ الاماراتية الى زيادةِ معاناةِ الناس من خلالِ انقطاعِ الكهرباء والمياه ورواتبِ الموظفين، إضافةً إلى وجودِ أزمةٍ في المشتقات النفطية، وارتفاعِ أسعارِ السلعِ الغذائيةِ الأساسية التي يحتاجُها الناسُ في رمضان بسببِ الحصار، وعلى رغم ذلك وتعاظمِ الماساة إلا أنّ اليمنيين يعيشون طقوسَ رمضان بطريقتِهم وفقاً لما هو متاح، ويَسعَوْنَ الى إحيائِها سنوياً رغمَ المعاناة.



وبحَسَبِ التجار في صنعاء، فإنّ وتيرةَ التسوق قد قلّتْ قياساً بالسنوات السابقة، إلا أنّ الحركةَ الشرائيةَ مستمرةٌ رغمَ انخفاضِها بسببِ عدمِ صرفِ الرواتب واستمرارِ الحصار المفروض على البلاد.



وقد عرقلَ العدوانُ مجدداً ملفَ الاسرى بعدَ الدَعَواتِ الأخيرة التي تحدثتْ عن ايجادِ تبادلٍ كبير للاسرى قبلَ دخولِ شهرِ رمضان المبارك كما رفضتْ دولُ العدوان ايجادَ هدنةٍ انسانية خلالَ الشهرِ الفضيل في جبهاتِ القتال، وأصرّتْ على استمرارِ القتال، خاصةً في جبهات مارب والجوف وتعز والحديدة.



وبالسياق اكد مستشار المجلس الاعلى السياسي في اليمن علي طاهر انعم، ان اليمنيين استقبلوا شهر رمضان الكريم كما كانوا يستقبلونه من قبل بالابتهاج والعباد، رغم انه مايزال يرزح تحت الحصار الظالم الذي يقوم به التحالف السعودي وحلفاؤه، جواً وبراً وبحراً.





وقال انعم في حديث متلفز: ان توقف الرواتب والضعف المالي جعل اغلب الاسر الفقيرة لا تستطيع تأمين متطلبات المعيشة، مشيراً الى ان السعودي ومن وراءه الامريكي يستعملون الحصار كأداة للعدوان.



واوضح انعم، ان هيئة الزكاة في اليمن قامت بعمل كبير جدا بجمع الزكاة من التجار لدعم الاسر الفقيرة، حيث يعاني كثير من اليمنيين لكنه تألم عزيز وبصمت، معتبراً ان الحصار الاقتصادي السعودي الامريكي الظالم بانه جزء متعمد ورئيسي لمفاقمة الاوضاع الانسانية من اجل شوكة ارادة اليمنيين.



من جانبه، اعتبر الاعلامي اليمني محمد الزبيد: الوضع الانساني في اليمن الناجم عن العدوان والحصار بأنه بات مأساويا بامتياز.



وقال الزبيدي: السعودية تدعي انها جاءت لتخلص اليمنيين لكننا نلمس منها في الميدان اصرار على الحصار، مشيراً الى ان اليمنيين رغم ذلك لهم علاقة استثنائية مع شهر رمضان لخصوصيته في بعده الايماني، كما اكد ان اليمنيين لديهم حالة من التكافل والتعاضد في شهر رمضان.