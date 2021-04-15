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الخميس 15 نيسان 2021 ساعة 20:35

مذكرة احتجاج اردنية لتصرفات شرطة الاحتلال في الأقصى

مذكرة احتجاج اردنية لتصرفات شرطة الاحتلال في الأقصى
وأضاف الفايز أن الوزارة وجهت اليوم "مذكرة احتجاج رسمية على تصرفات الشرطة الإسرائيلية وانتهاكاتها الأخيرة، خاصة ما جرى من تكسير للأبواب وقطع لأسلاك السماعات ومضايقات لموظفي الأوقاف، أكدت فيها ضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالإحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي، واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني بشكل تام، والكف عن التصرفات الاستفزازية، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، الجهة المخولة حصراً بإدارة المسجد الأقصى المبارك".

وشدد الفايز أن "تصرفات الشرطة الإسرائيلية العبثية مرفوضة ومدانة ومستهجنة، ويجب وقفها فورا، لما تمثله من انتهاك صارخ للوضع القائم واستفزاز لمشاعر المسلمين وانتهاك لحرمة المسجد".

وتابع أن "المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف" بكامل مساحته البالغة 144 دونما، وبما يشمل المساجد والساحات والجدران، هو مكان عبادة خالص للمسلمين".

ودانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار الإنتهاكات الصهيونية في المسجد الأقصى، وآخرها تعرض الشرطة الإسرائيلية لموظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، وتخريب أقفال باب السلسلة والباب المؤدي لسطح المتحف الإسلامي، وقطع أسلاك السماعات الخارجية للحرم الشريف في الجهة الغربية، والسماح بإدخال أعداد كبيرة من المتطرفين تحت حماية الشرطة.
مصدر : وكالات
رقم : 927422
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