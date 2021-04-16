الصحة السورية: تعلن آخر مستجدات ’كورونا’ في عموم المحافظات

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 20713 شفيت منها 14469 وتوفيت 1414 حالة.



وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة كالتالي :



#الإصابات :



٣٣ في حمص

٣٠ في اللاذقية

٢٠ في حلب

٢٠ في دمشق

٢٠ في ريف دمشق

١٣ في الحسكة

١٠ في طرطوس

٧ في القنيطرة

٤ في حماه

١ في درعا



#الشفاء :



٢٣ في دمشق

١٨ في حلب

١٨ في اللاذقية

١٦ في ريف دمشق

١٤ في حمص

١٣ في طرطوس

١٢ في السويداء

١١ في درعا

٥ في القنيطرة

٤ في حماة



#الوفاة :



٤ في دمشق

٢ في حلب

٢ في حمص

٢ في طرطوس

١ في حلب

١ في ريف دمشق