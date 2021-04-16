وعدَّت المنظمة، في بيان، أن هذا التصعيد الخطير اعتداء على حرمة المقدسات وحرية العبادة، ويشكل انتهاكاً لمواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وحمّلت منظمة التعاون الإسلامي "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار مثل هذه الاعتداءات الاستفزازية والخطيرة.



ودعت "التعاون الإسلامي"، المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، ووضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تغذي العنف والتوتر والكراهية، و"لا توفر الأجواء المناسبة للسلام العادل القائم على المبادرة العربية وحل الدولتين والقرارات الأممية ذات الصلة".



ومساء الثلاثاء، خرّبت شرطة الاحتلال أقفال "باب السلسلة" والباب المؤدي لسطح المتحف الإسلامي، وقطعت أسلاك السماعات الخارجية للحرم الشريف.



كما تعرّضت الشرطة لموظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، ومنعت كذلك توزيع وجبات الإفطار على الصائمين قرب "باب الأسباط"، واستولت عليها.