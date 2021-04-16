اللواء باقري: مستعدون لتوجيه رد حاسم على أي تهديد

وفي رسالة التهنئة التي وجهها اللواء باقري للقائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي بمناسبة ذكرى يوم الجيش الذي يصادف "18 ابريل" الاحد القادم اكد اللواء باقري ان الجيش وحرس الثورة الاسلامية ضمنا الامن والاستقرار والسلامة للشعب الايراني وهما على استعداد لمواجهة اي نوع من التهديدات ومخططات الاعداء الشريرة.



واعتبر اللواء باقري في رسالته ان الجيش هو الداعم الحقيقي للشعب ومصالحه الوطنية وهو المعتمد لتلبية احتياجات الوطن.



كما وصف اللواء باقري التاريخ المشرق الذي سطره الجيش في الدفاع عن استقلال الوطن وسلامة أراضيه والمشاركة الواسعة في مواجهة الجماعات المسلحة المعادية للثورة وكافة التهديدات الاخرى ولاسيما في سنوات الدفاع المقدس، هي بمثابة ودائع ثمينة ، وملهمة للأجيال الشغوفة بالخدمة والمسؤولية في هذه المؤسسة.



واشار اللواء باقري الى تألق الجنود المتحمسين في الساحة الاجتماعية وخدمة الناس أثناء الفيضانات والزلازل ومكافحة جائحة كورونا وغيرها من الكوارث الطبيعية إلى جانب الاعمال العظيمة التي قام بها الجيش في الماضي الى جانب القوات المسلحة الأخرى فقد اظهرالجيش من خلالها انه الداعم للأمة والمصالح الوطنية وانه المعتمد لتلبية الحاجات المدنية للبلاد.



كما لفت اللواء باقري الى أن المنظومة الفعالة والقوية للقوات المسلحة في البلاد ، والتي تقف في مقدمتهما قوات الجيش وحرس الثورة الاسلامية هي الدرع الدفاعية والقوة الرادعة للبلاد ، والتي عطلت تقديرات نظام الهيمنة والصهيونية في تحقيق استراتجية التهديدات، ومن خلال الشواهد الموجودة تمكنت تلك المنظومة من ردعهم عن التفكير بالخيار العسكري واي عمل عنيف ضد ايران فالجيش والحرس هما الضمانة " للامن الدائم" وتحقيق "الطمأنينة والسلامة " لكافة افراد الشعب الايراني.



وشدد اللواء باقري بان التآزر الاخوي والوحدوي بين الجيش والحرس الثوري الى جانب سائر صنوف القوات المسلحة وفي ظل إطاعة الولي يؤكد الجيش استعداده للرد الحاسم في مواجهة أي نوع من التهديدات والمخططات الشريرة لاعداء الجمهورية الاسلامية والوطن.



وتحتفل إيران في يوم 18 أبريل من كل عام، بيوم الجيش وتعرض خلاله أهم الإنجازات العسكرية المتعلقة بالجيش الإيراني.