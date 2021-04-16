الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 16 نيسان 2021 ساعة 12:02

مسؤول صحي لبناني: انخفاض حالات الاستشفاء بكورونا

مسؤول صحي لبناني: انخفاض حالات الاستشفاء بكورونا
وقال الأبيض في تغريدة عبر "تويتر": "يعد الانخفاض، خلال الأسبوع الماضي، في عدد مرضى الكورونا الذين احتاجوا دخول العناية المركزة، وفي معدل الفحوصات الموجبة المبلغ عنه، أخبارا جيدة في بلد يمر بأزمات متعددة".

وأشار إلى أنه "على الرغم من الانخفاض في حالات الاستشفاء بسبب كورونا، لا يزال عدد حالات العدوى اليومية الجديدة مرتفعا، ولا يزال معدل الفحوصات الموجبة يزيد عن 10%"، مبينا أن "هذا يعني أن الفيروس حاضر بقوة في المجتمع".

وأكد الأبيض أنه "مع تخفيف القيود وفتح المدارس، لن يكون عودة التزايد في عدد الحالات مفاجئا"، مضيفا: "اتخذت السلطات عدة خطوات لتحسين سير عملية نشر اللقاح، كما أن المزيد من أنواع اللقاح متاح الآن. ومع ذلك، تزيد المخاوف بشأن الآثار الجانبية والسلامة من تردد العامة في تلقي اللقاح، ولا يزال عدد اللقاحات التي وصل إلى لبنان منخفضا".

ورأى أن "الانخفاض في أعداد المرضى الذين يحتاجون للاستشفاء يعد خبرا مرحبا به، ولكنه قد يكون مجرد فترة راحة، لكن يمكن أيضا اعتبارها فرصة. حملة تلقيح أسرع، ومزيد من الدعم للمستشفيات وعامليها، أمر لا بد منه قبل وصول المتحورات"، مشددا على أن "الكورونا لم يهزم بعد".
مصدر : وكالات
رقم : 927508
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪
اللواء باقري: مستعدون لتوجيه رد حاسم على أي تهديد
اللواء باقري: مستعدون لتوجيه رد حاسم على أي تهديد
16 نيسان 2021
عراقجي: اجتماع فيينا صعب وعلى اوروبا إظهار جديتها في المفاوضات
عراقجي: اجتماع فيينا صعب وعلى اوروبا إظهار جديتها في المفاوضات
16 نيسان 2021
غرق أمريكا في المستنقع العراقي بات وشيكاً
غرق أمريكا في المستنقع العراقي بات وشيكاً
زهراء احمد- اسلام تايمز
15 نيسان 2021
روحاني: موجة كورونا الرابعة جاءت بسبب دخول الفيروس البريطاني للبلاد
روحاني: موجة كورونا الرابعة جاءت بسبب دخول الفيروس البريطاني للبلاد
15 نيسان 2021
تدشين مشاريع وطنية بتروكيمياوية باستثمارات بلغت اكثر من مليار دولار
تدشين مشاريع وطنية بتروكيمياوية باستثمارات بلغت اكثر من مليار دولار
15 نيسان 2021
العقبات الجديدة التي تعترض اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا
العقبات الجديدة التي تعترض اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا
15 نيسان 2021
الأسرى هم رأس الحربة الفلسطينية في معركتنا ضد الصهاينة
الأسرى هم رأس الحربة الفلسطينية في معركتنا ضد الصهاينة
المراسلة معصومة فروزان
15 نيسان 2021
معركة القدس قائمة من قبل ومن بعد
معركة القدس قائمة من قبل ومن بعد
15 نيسان 2021
قائد الثورة : المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون استنزافية
قائد الثورة : المفاوضات النووية مع الغرب يجب أن لا تكون استنزافية
14 نيسان 2021
التخصيب بنسبة 60%.. رد إيراني مزدوج على النفاق الغربي والإرهاب الإسرائيلي
التخصيب بنسبة 60%.. رد إيراني مزدوج على النفاق الغربي والإرهاب الإسرائيلي
14 نيسان 2021
كشف خيوط الفتنة الاردنية.. رسائل مشفرة تفضح ’بن سلمان’
كشف خيوط الفتنة الاردنية.. رسائل مشفرة تفضح ’بن سلمان’
14 نيسان 2021
الرئيس روحاني: التخصيب بنسبة 60 بالمائة يأتي ردا على خبث الأعداء
الرئيس روحاني: التخصيب بنسبة 60 بالمائة يأتي ردا على خبث الأعداء
14 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪
غرق أمريكا في المستنقع العراقي بات وشيكاً
العقبات الجديدة التي تعترض اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا
شروع عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة 60% بدءا من الليلة