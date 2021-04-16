صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪

واضاف صالحي: انه يجري تخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪ حاليًا في منشأة شهيد أحمدي روشن النووية.



وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على قدرة ايران على تخصيب اليورانيوم بالنسبة التي ترغب بها موضحا انه : يوم الاربعاء بدأنا تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة والخميس ليلا حصلنا على اول كمية منه.



وتابع صالحي: ننتج في كل ساعة تسعة غرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمئة.



وحول منشأة نطنز قال علي أكبر صالحي ان : تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز لم يتوقف كما لم ينتج أي تلوث اشعاعي وان تيار الكهرباء الرئيسي للمنشأة سيتم ايصاله الليلة.



واوضح صالحي انه لم تتوقف عن العمل في منشأة نطنز سوى صالة واحدة والتي كانت تحوي أجهزة طرد مركزي من طراز آي آر واحد.