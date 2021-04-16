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الجمعة 16 نيسان 2021 ساعة 16:20

إصابة طفل سوري بانفجار بمدينة دوما بريف دمشق

إصابة طفل سوري بانفجار بمدينة دوما بريف دمشق
هذا واستشهد مواطنان وأصيب آخرون مساء الخميس إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء مرور سيارتهم الشاحنة في منطقة سد وادي أبيض نحو 25 كم شمال غرب مدينة تدمر حين كانوا في طريقهم لجمع الكمأة.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة في تصريح لمراسل سانا أن السيارة التي كانت تقل 14 شخصاً مدنياً من أبناء البادية انفجرت أثناء مرورها فوق لغم أرضي زرعه الارهابيون قبل اندحارهم من المنطقة ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين في العقد الرابع من عمرهما وإصابة 12 آخرين بينهم أطفال ونساء بجروح ورضوض وكسور مختلفة.

وأشار عودة إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشفى تدمر الوطني وأجريت لهم الإسعافات الأولية اللازمة ثم نقلوا بعدها إلى مشافي حمص.

واستشهد مواطن وأصيب آخر في السابع من الشهر الجاري جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي أثناء قيامهما بجمع مادة الكمأة في منطقة الماسك على طريق جبل شاعر شمال غرب مدينة تدمر نحو 70 كم.
مصدر : وكالات
رقم : 927537
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