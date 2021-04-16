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الجمعة 16 نيسان 2021 ساعة 18:05

المقاومة العراقية تزلزل عين الأسد

المقاومة العراقية تزلزل عين الأسد
وفي هذا الصدد اطلق المغردون في العراق وجمهور المقاومة هاشتاغ #عين_الأسد والذي تحول الى ترند العراق حيث رحبوا من خلاله بالعملية التي لم تعلن عنها أي جهة حتى اللحظة.

مغردون عراقيون باركوا العملية العسكرية وتمنوا جهود المقاومة التي وعدت الاحتلال الاميركي بالطرد، مؤكدين انه يجب ان يقف احرار العالم الى جانب الشعبين اليمني والعراقي في حربهم الدفاعية التحررية التي يخوضها في مواجهة القوى الدولية المعتدية عليه، مؤكدين ان الشعبين اليمني والعراقي يخوضان حربا وجودية نيابة عن كل احرارالعالم وان التضامن معهما يعتبر واجبا دينيا واخلاقيا وانسانيا.

مغردون آخرون غردوا انه على المحتل أن يفهم بأنّ محور المقاومة دخل مرحلة الرد السريع والتصعيد المضاعف، وان مرحلة الرد المؤجَّل والضربة بالضربة قد انتهت، مؤكدين ان محور المقاومة هم أصحاب اليد العُليا، وهم المعسكر المنتصر وقادة الميادين.

مغردون يمنيون باركوا العملية وغردو: "من اليمن الى مجاهدين العراق نشارككم الفرحه والنصر بقصف العدو الأمريكي العراق يعود لدوره الريادي وتاريخه العريق وذالك بتحرير ارضه من دنس الامريكيين عبر قصف القاعده الامريكيه التي هي مصدر الإرهاب في العراق والشرق الاوسط واستهداف الدعم اللوجستي"

مغردون سوريون من جهتهم علقوا على استهداف قاعدة عين الأسد، بالخط العريض: "فشل منظومة الدفاع الجوي الامريكي عمليا !!

ابطال العراق يستهدفون قواعد العدو الأمريكي المحتل للعراق بعدد من الطائرات المسيرة في قاعدة #عين_الأسد وقد اصابت اهدافها بدقة عالية، مع العلم ان منظومة الدفاع الجوي الامريكية لم تتمكن من اسقاط اي طائرة ".

وتقع قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق وعلى بعد 180 كيلو مترا عن العاصمة بغداد حيث تضم عددا كبيرا من القوات الاميركية والقوات الاجنبية الاخرى.
رقم : 927544
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