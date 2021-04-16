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الجمعة 16 نيسان 2021 ساعة 21:26
عبدالسلام : اما سلام للجميع او لا سلام
واشار عبدالسلام الى ان الدعوات الصادرة من بعض الجهات الدولية تقدم تصورا انتقائيا عن السلام بمنحه لدول العدوان ومنعه عن اليمن.
واضاف :لم نلحظ بعد أي جدية لوقف العدوان، وأي دعوة للسلام لا نعتبرها جادة ما لم تتضمن رفع الحصار كليا.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
927583
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