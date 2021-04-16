عبدالسلام : اما سلام للجميع او لا سلام

واشار عبدالسلام الى ان الدعوات الصادرة من بعض الجهات الدولية تقدم تصورا انتقائيا عن السلام بمنحه لدول العدوان ومنعه عن اليمن.



واضاف :لم نلحظ بعد أي جدية لوقف العدوان، وأي دعوة للسلام لا نعتبرها جادة ما لم تتضمن رفع الحصار كليا.