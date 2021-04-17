الصفحة الرئيسية
0
السبت 17 نيسان 2021 ساعة 07:39

الأردن يعيد فتح معبر حدودي يعد بوابة هامة لسوريا

الأردن يعيد فتح معبر حدودي يعد بوابة هامة لسوريا
وبحسب توصيات صادرة عن الخصاونة تداولته مواقع إعلامية أردنية، وافق الخصاونة على إعادة فتح المعابر الحدودية أمام حركة الشاحنات والمسافرين، وذلك بناءً على توصية لجنة الميدان والمعابر الحدودية.

كما وجه وزير الداخلية الأردني كتاباً لمدير الأمن العام دعاه لتسهيل حركة المسافرين والشاحنات عبر الحدود البرية، بما في ذلك معبر نصيب الحدودي مع سوريا، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي.

يذكر أن الأردن أغلق حدوده البرية منتصف آب/اغسطس 2020، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه، فيما عزت مصادر اخرى القلرار الى اسباب سياسية.

وتسعى الأردن مؤخراً لزيادة العلاقات التجارية مع سوريا، من خلال زيارات لغرفة تجارة الأردن إلى دمشق، كما يعتبر المعبر عصباً تجارياً بين البلدين وبوابة سوريا لتصدير بضائعها نحو مجلس التعاون.
مصدر : وكالات
رقم : 927631
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
17 نيسان 2021
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
17 نيسان 2021
ايران تنتقد ازدواجية الغرب بمجلس الامن تجاه اسلحة الدمار الشامل
ايران تنتقد ازدواجية الغرب بمجلس الامن تجاه اسلحة الدمار الشامل
17 نيسان 2021
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟
17 نيسان 2021
بايدن: ما كان يجب أن ننسحب من الاتفاق النووي
بايدن: ما كان يجب أن ننسحب من الاتفاق النووي
17 نيسان 2021
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪
16 نيسان 2021
اللواء باقري: مستعدون لتوجيه رد حاسم على أي تهديد
اللواء باقري: مستعدون لتوجيه رد حاسم على أي تهديد
16 نيسان 2021
عراقجي: اجتماع فيينا صعب وعلى اوروبا إظهار جديتها في المفاوضات
عراقجي: اجتماع فيينا صعب وعلى اوروبا إظهار جديتها في المفاوضات
16 نيسان 2021
غرق أمريكا في المستنقع العراقي بات وشيكاً
غرق أمريكا في المستنقع العراقي بات وشيكاً
زهراء احمد- اسلام تايمز
15 نيسان 2021
روحاني: موجة كورونا الرابعة جاءت بسبب دخول الفيروس البريطاني للبلاد
روحاني: موجة كورونا الرابعة جاءت بسبب دخول الفيروس البريطاني للبلاد
15 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪