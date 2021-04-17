الأردن يعيد فتح معبر حدودي يعد بوابة هامة لسوريا

وبحسب توصيات صادرة عن الخصاونة تداولته مواقع إعلامية أردنية، وافق الخصاونة على إعادة فتح المعابر الحدودية أمام حركة الشاحنات والمسافرين، وذلك بناءً على توصية لجنة الميدان والمعابر الحدودية.



كما وجه وزير الداخلية الأردني كتاباً لمدير الأمن العام دعاه لتسهيل حركة المسافرين والشاحنات عبر الحدود البرية، بما في ذلك معبر نصيب الحدودي مع سوريا، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي.



يذكر أن الأردن أغلق حدوده البرية منتصف آب/اغسطس 2020، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه، فيما عزت مصادر اخرى القلرار الى اسباب سياسية.



وتسعى الأردن مؤخراً لزيادة العلاقات التجارية مع سوريا، من خلال زيارات لغرفة تجارة الأردن إلى دمشق، كما يعتبر المعبر عصباً تجارياً بين البلدين وبوابة سوريا لتصدير بضائعها نحو مجلس التعاون.