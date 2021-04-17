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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 07:55

قطر: التوصل إلى سلام مستدام بأفغانستان أصبح صعبا

قطر: التوصل إلى سلام مستدام بأفغانستان أصبح صعبا
وأشار الوزير إلى أن بلاده غير متأكدة من دفع جميع الأطراف الأفغانية عملية السلام إلى الأمام، لكن دولة قطر تأمل تحقيق تقدم في ذلك في الأسبوعين المقبلين.

وأضاف أن بلاده عملت على إيجاد حل في أفغانستان، ليس فقط بين الولايات المتحدة وطالبان، بل أيضا بين قوات التحالف والحركة.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن الخطة المبدئية للانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان تشمل سحب بعض المتعاقدين على الأقل.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي إن الخطط المبدئية تخضع للمراجعة، مضيفا أنه ليست لديه تفاصيل بشأن عدد المتعاقدين الذين سيجري سحبهم.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وصل إلى كابل في وقت سابق الخميس، وقال -في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني- إنه يدعو حركة طالبان إلى إدراك أنها لن تحظى بالشرعية إذا حاولت السيطرة على البلاد بالقوة.

من جهتها، قالت طالبان إن عدم التزام واشنطن باتفاق الدوحة يعني أن مقاتليها سيتخذون إجراءات للرد تتحمل واشنطن مسؤوليتها.
مصدر : وكالات
رقم : 927635
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