الصفحة الرئيسية
0
السبت 17 نيسان 2021 ساعة 07:57

رئيس وزراء اليابان يعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية

رئيس وزراء اليابان يعلن استعداده للقاء زعيم كوريا الشمالية
وقال سوغا، خلال مؤتمر افتراضي نظمه الجمعة مركز الأبحاث الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "مستعد شخصيا أن التقي الرئيس كيم جونغ أون دون أي شروط مسبقة، أنا مصمم على العمل في الخطوط الأمامية في سبيل حل قضية المختطفين وإقامة علاقات مثمرة مع كوريا الشمالية".

وسبق أن أعرب سوغا مرارا دعمه لنهج رئيس الوزراء الياباني السابق، شيندزو آبي، إزاء العلاقات مع كوريا الشمالية، التي تقول طوكيو إن استخباراتها اختطفت مجموعة من المواطنين اليابانيين.

وتسعى اليابان إلى معالجة قضية الرعايا اليابانيين الذين خطفهم عملاء كوريون شماليون في السبعينيات والثمانينيات، وتضع هذه القضية بين أولوياتها.

وأقرت كوريا الشمالية في 2002 بخطف 13 مواطنا يابانيا وسمحت لـ5 منهم بالعودة إلى اليابان.

وتقول بيونغ يانغ إن الـ8 الآخرين قد ماتوا، لكنها لم تقدم دليلا على وفاتهم، فيما تؤكد طوكيو أن 17 مواطنا يابانيا على الأقل لا يزالون مخطوفين وتشتبه في أن أجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية أخفت عشرات آخرين.
مصدر : وكالات
رقم : 927637
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
17 نيسان 2021
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
17 نيسان 2021
ايران تنتقد ازدواجية الغرب بمجلس الامن تجاه اسلحة الدمار الشامل
ايران تنتقد ازدواجية الغرب بمجلس الامن تجاه اسلحة الدمار الشامل
17 نيسان 2021
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟
17 نيسان 2021
بايدن: ما كان يجب أن ننسحب من الاتفاق النووي
بايدن: ما كان يجب أن ننسحب من الاتفاق النووي
17 نيسان 2021
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪
16 نيسان 2021
اللواء باقري: مستعدون لتوجيه رد حاسم على أي تهديد
اللواء باقري: مستعدون لتوجيه رد حاسم على أي تهديد
16 نيسان 2021
عراقجي: اجتماع فيينا صعب وعلى اوروبا إظهار جديتها في المفاوضات
عراقجي: اجتماع فيينا صعب وعلى اوروبا إظهار جديتها في المفاوضات
16 نيسان 2021
غرق أمريكا في المستنقع العراقي بات وشيكاً
غرق أمريكا في المستنقع العراقي بات وشيكاً
زهراء احمد- اسلام تايمز
15 نيسان 2021
روحاني: موجة كورونا الرابعة جاءت بسبب دخول الفيروس البريطاني للبلاد
روحاني: موجة كورونا الرابعة جاءت بسبب دخول الفيروس البريطاني للبلاد
15 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪