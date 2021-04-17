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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 08:01

الرئيس العراقي: الانتخابات ونزاهتها هي الفرصة الأخيرة للنظام السياسي القائم

الرئيس العراقي: الانتخابات ونزاهتها هي الفرصة الأخيرة للنظام السياسي القائم
ونقل المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية عن صالح قوله :"يجب ان تكون الانتخابات نزيهة وعادلة وتمكّن العراقيين من اختيار الأصلح وبدون قيمومة من أحد، لتعبر عن مصالح المواطنين الحقيقية" مضيفاً ان "الانتخابات المقبلة ونزاهتها هي الفرصة الأخيرة للنظام السياسي القائم، والمنظومة الحالية حان لها ان تتغير".

وبين ان "مقاطعة الانتخابات السابقة من قبل العراقيين لأنها لم تمثل ارادتهم الحقيقية، ولذلك انطلق الحراك الشعبي".

وأضاف، ان "الشباب في البصرة والسليمانية والنجف والموصل وسنجار وباقي المدن يشتركون بنفس الطموح في فرص عمل جيدة وحياة حرة كريمة".

وبين، ان "الفساد هو الأقتصاد السياسي للعنف، الفساد المالي بحاجة الى الفوضى والعنف ليديم نفسه، والعنف يولد الفساد".

وتابع ان "المواطن في كردستان وفي البصرة وبغداد وذي قار وباقي المدن غير راضين عن الوضع القائم، ويتطلعون الى إصلاحات بنيوية، والان هناك حراك جدي شعبي ونخبوي من أجل إصلاح منظومة الحكم، ونتمنى ان تكون الانتخابات المقبلة محطة انطلاق نحو الإصلاح المنشود".

وعن مضيف القصب بجانب قصر الرئاسة قال صالح: هو أقدم أنواع العمارة في العالم، واستضيف فيه المسؤولين الأجانب اعتزازا بحضارة وادي الرافدين".

وأضاف "اهدينا البابا فرنسيس جداريتان من تصميم شيخ النحّاتين محمد غني حكمت تحملان اسم {درب الآلام} للسيد المسيح، وعباءة تم صنعها يدويا من التراث النجفي الاصيل المطرزة بخيوط من الذهب، وقبعة حياكة يدوية وصليب مزركش من تراث كردستان".

ونوه رئيس الجمهورية الى ان "تظاهرات تشرين هي حراك اجتماعي رصين يطالب بالإصلاح واختزلوا مطالبهم بشعار مهم {نريد وطن}، كل المواطنين في البصرة والنجف وبغداد وكردستان يطالبون بالإصلاح".وأوضح "الحراك الشعبي أصبح له تأثير مهم، تم تغيير قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات".

ولفت الى ان "سبب مشاكل المنطقة هو انهيار المنظومة الإقليمية، عودة العراق قوياً ومقتدراً ذات سيادة وان يكون عنصر تلاقي المصالح، سيكون عمادا لمنظومة إقليمية مستقرة تستند على المصالح المشتركة للجميع".
مصدر : وكالات
رقم : 927639
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