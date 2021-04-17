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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 08:05
بعد إطلاق قذيفة صاروخية ..

الاحتلال الإسرائيلي تجدد شن هجمات على قطاع غزة لليوم الثاني

الاحتلال الإسرائيلي تجدد شن هجمات على قطاع غزة لليوم الثاني
وقالت مصادر فلسطينية إن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مواقع رصد وتدريب تابعة للجناح العسكري لحركة حماس إضافة إلى أراضي زراعية في جنوب ووسط قطاع غزة.

وبحسب المصادر فلم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء الغارات التي خلفت أضرارا مادية.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة لليوم الثاني على جنوب الأراضي المحتلة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكان الإحتلال شن سلسلة هجمات مدفعية وجوية على مواقع تابعة لحماس ليل الخميس بدعوى الرد على إطلاق قذيفة صاروخية سقطت في بلدة سديروت المحاذية للقطاع.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفتين، علما أن قطاع غزة يشهد توترا متقطعا منذ أكثر من عام بفعل تفاهمات للتهدئة توسطت فيها مصر والأمم المتحدة بين الفصائل الفلسطينية وكيان الإحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 927641
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