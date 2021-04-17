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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 08:12

الصحة السورية تعلق على اصابات كورونا ومرحلة الخطر

الصحة السورية تعلق على اصابات كورونا ومرحلة الخطر
وبعد تسجيل 158 إصابة جديدة في البلاد يوم اول أمس، وهي أعلى حصيلة يومية في الشهر الجاري، قال مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في الوزارة، توفيق حسابا، إن ذلك يعني أنه “لم يتم تجاوز مرحلة الخطر” إذ أن تلك الحصيلة جاءت بعدما كان عدد الإصابات في وضع متسطح، إلا أنه خلال اليومين الماضيين بدأ بالارتفاع.

وأضاف حسابا أن محافظتي طرطوس ودمشق كانتا الأعلى في معدل الانتشار، إلا أن محافظات أخرى أيضا شهدت ارتفاعا في عدد الإصابات وهي اللاذقية، وحمص، وحلب، والسويداء.

وأوضح حسابا أن عددا من الإصابات المسجلة التي تم إجراء اختبار الـ PCR لها وظهرت إيجابية نتيجتها هي من الحالات التي كانت تتم معالجتها في المنازل، وأكثر من مريض وصلوا إلى المشفى ونسبة الأكسجة لديهم 40 في المئة، وهم في حالة حرجة.

وقال حسابا حسبما نشرت حسابات وزارة الصحة إن “أسرّة المشافي ممتلئة بالمصابين والحالات المشتبه بإصابتها، ونسبة الإشغال في العناية المشددة تتراوح بين 98 و100 في المئة”

وأوضح أنه رغم ذلك “لم تكن هناك حاجة إلى نقل أي مريض خارج محافظته”، وأكد أن “جميع المستلزمات الطبية والأوكسجين متوفرة، مع جاهزية تامة للعناصر الصحية لاستقبال جميع الحالات”.

وكانت الوزارة أعلنت اول أمس الخميس تسجيل 158 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 120 إصابة كانت الوزارة سجلتها في البلاد يوم الاربعاء الماضي.

وسبق للوزارة أن أعلنت أن نسبة الإشغال في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا في المشافي الحكومية، وصلت إلى الحد الأقصى، 100 في المئة.
رقم : 927646
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