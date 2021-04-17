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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 08:14

عراقجي يلتقي مندوبي روسيا والصين لمفاوضات فيينا

عراقجي يلتقي مندوبي روسيا والصين لمفاوضات فيينا
وجرت هذه المحادثات بين رؤساء وفود ايران وروسيا والصين على هامش اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجارية في العاصمة النمساوية فيينا بين ايران ومجموعة 4+1 ومندوب الاتحاد الاوروبي.

وكان مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي قد عقد الجمعة في فيينا اجتماعا مشتركا مع رؤساء وفود الترويكا الاوروبية بريطانيا وفرنسا والمانيا على هامش محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

كما عقد رئيس الوفد الايراني المفاوض عباس عراقجي في وقت سابق من الجمعة اجتماعا مع مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، انريكي مورا.

وعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين وفود ايران ومجموعة 4+1 ومندوب الاتحاد الاوروبي بعد ظهر الخميس في العاصمة النمساوية فيينا.

وتراس الاجتماع مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي انريكي مورا فيما تراس مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي الوفد الايراني المفاوض الذي يضم ايضا مندوبين عن وزارة النفط والبنك المركزي.

وكان الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقد يوم الجمعة 2 نيسان /ابريل بصورة افتراضية واستؤنف حضوريا يوم الثلاثاء 6 ابريل حيث تم فيه تشكيل فريقي عمل خبراء حول "الغاء الحظر" و"النووي".

وتم في اجتماع الجمعة 9 ابريل مناقشة تقارير اللجنتين المذكورتين، وجرى في ختامه الاتفاق على ان تعود الوفود الى عواصمها لاجراء المزيد من المشاورات على ان تعود ثانية الى فيينا للاجتماع الاربعاء، الا انه ارجئ الى الخميس بسبب ما ورد عن اصابة احد اعضاء الوفد السياسي للاتحاد الاوروبي بمرض كورونا وضرورة التزام التوصيات الصحية اللازمة.
رقم : 927647
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