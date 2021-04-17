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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 09:05

خروج مسيرات بالجزائر في الجمعة الأولى من رمضان

خروج مسيرات بالجزائر في الجمعة الأولى من رمضان
وانطلق المتظاهرون من عدة إحياء على غرار باب الوادي وبلوزداد واتجهوا صوب ساحتي أودان والبريد المركزي بوسط العاصمة، رافعين شعارات الحراك.

وإلى جانب العاصمة خرجت مسيرات بعدد من المدن: كتيزي وزو وبجابة وبويرة وسطيف وعنابة وسكيكدة وقسنطينة، حيث رفعت خلالها شعارات تطالب بالعدالة وحرية التعبير.

ويواصل أنصار الحراك الشعبي مسيراتهم الرافضة ليعض الخطط .

وكان الرئيس الجزايري عبدالمجيد تبون قد أكد الخميس، في رسالته بمناسبة تخليد “اليوم الوطني للعلم” أن “المسار الديمقراطي هو اختيار الجزائر السيدة الحرة. وهو إلى جانب تثبيت دعائم السلم والأمن من الأهـداف المرتبطة بالمصلحة العليا للبلاد التي نتوخى تجسيدها بتضافر جهود مؤسسات الدولة، والطبقة السياسية، وفعاليات المجتمع المدني”.

ودعا تبون الشعب الجزائري إلى “التعبير بكامل الحرية وبأسمى الطرق الحضارية عن اختياره لممثليه، ونحن على أبواب استحقاقات سياسية في ظل تحديات داخلية وخارجية، تستوقف الجميع، لتغليب مصلحة الوطن عن ما سواها من النزاعات والاعتبارات الضيقة”. وحذر من “المساعي العدائية التضليلية، ومخططاتها التآمرية الرامية للمساس بتماسك الشعب الجزائري وقداسة الوحدة الوطنية”.
مصدر : وكالات
رقم : 927658
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