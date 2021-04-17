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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 09:06

نتنياهو يدعو إلى تشكيل حكومة يمينية يحتاجها كيانه المحتل

نتنياهو يدعو إلى تشكيل حكومة يمينية يحتاجها كيانه المحتل
ذكر موقع "إسرائيل نيوز 24" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دعا، يوم الجمعة، زملاءه اليمينيين إلى الانضمام إليه من أجل "تشكيل حكومة يمينية وقومية تحتاجها "إسرائيل" بشدة".

وحثّ نتنياهو قادة أحزاب "يمينا" و"الصهيونية الدينية" و"أمل جديد" نفتالي بينيت، وبتسلئيل سموتريتش، وجدعون ساعر على التوالي، بالانضمام إليه لتشكيل حكومة يمينية قوية تحتاجها الكيان الإسرائيلي اليوم.

وقال نتنياهو إن "[إسرائيل] بحاجة إلى حكومة يمينية ستستمر لسنوات مقبلة، لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة اليهودية"، مضيفاً أنه يمكن تشكيل مثل هذه الحكومة "في وقت قصير جداً".

كما دعا نتنياهو العضو البارز السابق في حزب الليكود، ورئيس حزب "أمل جديد"، جدعون ساعر إلى "العودة إلى الوطن"، وقال: إن "الليكود هو منزلك لقد نشأت في هذا المنزل، سيتم الترحيب بك هنا بأذرع مفتوحة".

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قد كلف نتنياهو في 6 نيسان/أبريل الجاري، لتشكيل ائتلاف حاكم بعد أن تلقى رئيس الوزراء 52 توصية لهذا المنصب.

وكشفت وسائل إعلامية صهيونية قبل أيام أن نتنياهو يواجه صعوبات في تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، وعن تواصل "الاتصالات الحثيثة" الهادفة إلى تشكيل ائتلاف حكومي.

ودعا نتنياهو، قبل أسبوع، بينيت وساعر إلى "وضع رواسب الماضي من ورائنا" والانضمام إليه لإقامة حكومة يمينية، قائلاً إن "[إسرائيل] تحتاج إلى حكومة يمين قوية" لإخراجها من أزمة وباء كورونا، فيما أي حكومة أخرى "ستبوء بالفشل".

وأظهرت النتائج بعد الاقتراع الانتخابي الرابع في كيان الاحتلال الإسرائيلي، خلال عامين، حصول المعسكر اليميني برئاسة نتنياهو على 52 مقعداً، والمعسكر المعارض لنتنياهو على 56 مقعداً، وحزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت على 7 مقاعد.
مصدر : وكالات
رقم : 927659
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