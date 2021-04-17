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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 09:08

طائرات "بيرقدار" التركيه تجول في سماء المغرب قريباً!

طائرات "بيرقدار" التركيه تجول في سماء المغرب قريباً!
وقد تصنّع الطائرة شركة «Baykar» التركية التي يديرها سلجوق بيرقدار، صهر الرئيس رجب طيب إردوغان.

وتتضمن الصفقة أربع محطات أرضية للتحكّم بتلك الطائرات، القادرة على حمل أسلحة موجّهة.

ووفق مواقع مغربية، يرجّح أن إنجاز الصفقة تم خلال الاتصال الأخير بين قائد القوات الجوية المغربية وممثلي «Baykar»، خلال المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع (IADE) الذي أقيم في تونس في آذار 2020.

كما كشف موقع «أفريكا إنتلجنس» أن المغرب بصدد بناء أسطول كبير من الطائرات المسيّرة.

وأفادت بعض الصحف بأن المملكة لديها بالفعل طائرات بدون طيار للمراقبة والاستطلاع، بالإضافة إلى طائرات مسلّحة مسيّرة.

وكان الجيش المغربي قد حصل على طائرات مسيّرة فرنسية، مبنيّة على تكنولوجيا شركة إسرائيلية؛ واستخدمت تلك الطائرات في التصعيد الأخير مع «البوليساريو» في الصحراء الغربية.
مصدر : وكالات
رقم : 927661
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