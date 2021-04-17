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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 09:10

السودان يلغي ارسال وفد رفيع المستوى للاراضي الفلسطينية المحتلة

السودان يلغي ارسال وفد رفيع المستوى للاراضي الفلسطينية المحتلة
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن وفدا سودانيا يضم مسؤولين من الأمن والمخابرات سيزور "إسرائيل" الأسبوع المقبل.

ووافق السودان على اتخاذ خطوات نحو التطبيع مع تل أبيب العام الماضي في اتفاق توسطت فيه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وصوت مجلس الوزراء السوداني هذا الشهر بالموافقة على إلغاء قانون يعود لعام 1958 كان يقضي بمقاطعة الإحتلال الإسرائيلي.

وقال مسؤولان سودانيان لرويترز إن السودان قبل دعوة لزيارة "إسرائيل" لكن الخطط تغيرت فيما بعد. ولم يقدما تفسيرا لهذا التغيير.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن جهاز المخابرات العامة بعدم "صحة الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول زيارة وفد أمني لدولة إسرائيل ونفى صدور توجيهات بذلك". كما نفى مجلس الدفاع والأمن السوداني ذلك أيضا.
مصدر : وكالات
رقم : 927664
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