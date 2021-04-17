الصفحة الرئيسية
0
السبت 17 نيسان 2021 ساعة 10:39

البرهان يعلن عن احتمال محاكمة عمر البشير في السودان

البرهان يعلن عن احتمال محاكمة عمر البشير في السودان
وأضاف البرهان في مقابلة مع قناة "الحدث": "استطعنا خلال المرحلة الانتقالية وضع الخطوات الأولى لإعادة السودان إلى مكانته".

وقال البرهان إن الإدارة الانتقالية للسودان تبذل كل الجهود لمعالجة الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مؤكدا أن "الشعب السوداني صابر على أمل التغيير الفعلي".

وشدد البرهان على أنه ليس هناك خلاف بينه مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، مضيفا "نعمل سويا على قلب رجل واحد".

ووصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي أحداث الجنينة بالمؤسفة، والتي "تمنينا أن تتوقف في عهد الثورة".

وأوضح أنه التقى بكل مكونات ولاية الجنينة، لافتا إلى أن الحلول السابقة لم تلامس المشكلة الحقيقية.

وأكد أن "التباطؤ بتنفيذ القرارات وغياب المعلومات عن الأجهزة الأمنية يعقد المشكلة في الجنينة".

وأسفرت أحداث عنف قبلية عن سقوط 144 قتيلا و233 جريحا، من المدنيين والعسكريين في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، التي تشهد بين الحين والآخر اقتتالا شرسا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

وفي سياق آخر، أكد البرهان أن اتفاق السلام الذي وقعته حكومة الخرطوم مع الفصائل المسلحة حقن دماء السودانيين وسيساهم بإعادة الحياة لمناطق النزاعات.

وبشأن محاكمة الرئيس المعزول أمام الجنائية الدولية، قال البرهان متفقون على مثول الرئيس السابق أمام المحكمة"، إلا أنه أوضح أن الجنائية الدولية لم تطالب بتسليم البشير وإنما محاكمته.

واعتبر أن الجنائية الدولية "لا تعارض محاكمة البشير في السودان أو أي مكان آخر يُتفق عليه".

وكانت الجنائية الدولية أصدرت ما بين 2007 و2012 مذكرات اعتقال بحق مسؤولين سودانيين على رأسهم عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
مصدر : وكالات
رقم : 927678
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
17 نيسان 2021
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
17 نيسان 2021
ايران تنتقد ازدواجية الغرب بمجلس الامن تجاه اسلحة الدمار الشامل
ايران تنتقد ازدواجية الغرب بمجلس الامن تجاه اسلحة الدمار الشامل
17 نيسان 2021
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟
17 نيسان 2021
بايدن: ما كان يجب أن ننسحب من الاتفاق النووي
بايدن: ما كان يجب أن ننسحب من الاتفاق النووي
17 نيسان 2021
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪
16 نيسان 2021
اللواء باقري: مستعدون لتوجيه رد حاسم على أي تهديد
اللواء باقري: مستعدون لتوجيه رد حاسم على أي تهديد
16 نيسان 2021
عراقجي: اجتماع فيينا صعب وعلى اوروبا إظهار جديتها في المفاوضات
عراقجي: اجتماع فيينا صعب وعلى اوروبا إظهار جديتها في المفاوضات
16 نيسان 2021
غرق أمريكا في المستنقع العراقي بات وشيكاً
غرق أمريكا في المستنقع العراقي بات وشيكاً
زهراء احمد- اسلام تايمز
15 نيسان 2021
روحاني: موجة كورونا الرابعة جاءت بسبب دخول الفيروس البريطاني للبلاد
روحاني: موجة كورونا الرابعة جاءت بسبب دخول الفيروس البريطاني للبلاد
15 نيسان 2021
تدشين مشاريع وطنية بتروكيمياوية باستثمارات بلغت اكثر من مليار دولار
تدشين مشاريع وطنية بتروكيمياوية باستثمارات بلغت اكثر من مليار دولار
15 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪