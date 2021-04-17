روسيا تحذر من تكرار سيناريو العراق عام 2003 في سوريا

واعتبرت روسيا أن الاتهامات الموجهة إلى سوريا باستخدام أسلحة كيميائية تذكر بقضية العراق منذ 18 سنة، محذرة من تكرار السيناريو الذي تم تطبيقه آنذاك.



وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي دعت روسيا إلى عقده من أجل مناقشة قضية الضغط السياسي على الدول النامية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى كلمة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولين باول، التي ألقاها في فبراير 2003.



وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان أن باول "كان يصف وصفا حيا الجرائم المروعة للنظام العراقي وانتهاكاته لنظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل".



وتابع المندوب الروسي: "أعتقد أنه لا ضرورة للتذكير بأنه حتى الأطراف التي شاركت مباشرة في هذه الفبركة اعترفت بأنه لم يكن في العراق أي أسلحة للدمار الشامل".



وأردف: "هذه الذكريات من الماضي تثير إحساسا بديجا فو (وهم سبق الرؤية). ومثلما حدث منذ 20 عاما يبذل اليوم زملاؤنا الغربيون كل جهودهم لإقناع العالم بأن حكومة الأسد مذنبة بارتكاب جميع الخطايا المهلكة، بما في ذلك انتهاك نظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل".



والاثنين أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرا يقول إن القوات الحكومية السورية ألقت في فبراير 2018 قنبلة تحتوي على الكلور على مدينة سراقب الواقعة في محافظة إدلب والتي تخضع لسيطرة المسلحين.