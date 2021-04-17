الصفحة الرئيسية
0
السبت 17 نيسان 2021 ساعة 10:40

روسيا تحذر من تكرار سيناريو العراق عام 2003 في سوريا

روسيا تحذر من تكرار سيناريو العراق عام 2003 في سوريا
واعتبرت روسيا أن الاتهامات الموجهة إلى سوريا باستخدام أسلحة كيميائية تذكر بقضية العراق منذ 18 سنة، محذرة من تكرار السيناريو الذي تم تطبيقه آنذاك.

وأشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي دعت روسيا إلى عقده من أجل مناقشة قضية الضغط السياسي على الدول النامية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى كلمة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولين باول، التي ألقاها في فبراير 2003.

وأعاد نيبينزيا إلى الأذهان أن باول "كان يصف وصفا حيا الجرائم المروعة للنظام العراقي وانتهاكاته لنظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وتابع المندوب الروسي: "أعتقد أنه لا ضرورة للتذكير بأنه حتى الأطراف التي شاركت مباشرة في هذه الفبركة اعترفت بأنه لم يكن في العراق أي أسلحة للدمار الشامل".

وأردف: "هذه الذكريات من الماضي تثير إحساسا بديجا فو (وهم سبق الرؤية). ومثلما حدث منذ 20 عاما يبذل اليوم زملاؤنا الغربيون كل جهودهم لإقناع العالم بأن حكومة الأسد مذنبة بارتكاب جميع الخطايا المهلكة، بما في ذلك انتهاك نظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل".

والاثنين أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقريرا يقول إن القوات الحكومية السورية ألقت في فبراير 2018 قنبلة تحتوي على الكلور على مدينة سراقب الواقعة في محافظة إدلب والتي تخضع لسيطرة المسلحين.
رقم : 927679
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
17 نيسان 2021
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
17 نيسان 2021
ايران تنتقد ازدواجية الغرب بمجلس الامن تجاه اسلحة الدمار الشامل
ايران تنتقد ازدواجية الغرب بمجلس الامن تجاه اسلحة الدمار الشامل
17 نيسان 2021
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟
17 نيسان 2021
بايدن: ما كان يجب أن ننسحب من الاتفاق النووي
بايدن: ما كان يجب أن ننسحب من الاتفاق النووي
17 نيسان 2021
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪
16 نيسان 2021
اللواء باقري: مستعدون لتوجيه رد حاسم على أي تهديد
اللواء باقري: مستعدون لتوجيه رد حاسم على أي تهديد
16 نيسان 2021
عراقجي: اجتماع فيينا صعب وعلى اوروبا إظهار جديتها في المفاوضات
عراقجي: اجتماع فيينا صعب وعلى اوروبا إظهار جديتها في المفاوضات
16 نيسان 2021
غرق أمريكا في المستنقع العراقي بات وشيكاً
غرق أمريكا في المستنقع العراقي بات وشيكاً
زهراء احمد- اسلام تايمز
15 نيسان 2021
روحاني: موجة كورونا الرابعة جاءت بسبب دخول الفيروس البريطاني للبلاد
روحاني: موجة كورونا الرابعة جاءت بسبب دخول الفيروس البريطاني للبلاد
15 نيسان 2021
تدشين مشاريع وطنية بتروكيمياوية باستثمارات بلغت اكثر من مليار دولار
تدشين مشاريع وطنية بتروكيمياوية باستثمارات بلغت اكثر من مليار دولار
15 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪