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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 11:51

قيادي في "حماس": سنفعل كل شيء لإنجاز الانتخابات الفلسطينية

قيادي في "حماس": سنفعل كل شيء لإنجاز الانتخابات الفلسطينية
وأكد حمدان  أن حماس ومعها جميع الفصائل ستفعل كل شيء ممكن من أجل إجراء الانتخابات في القدس، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يعبأ بمحاولات الاحتلال وسيتجه صوب الخيار الطبيعي الذي يقلق منه على مشروعه.

وشدد على أنه لا انتخابات بدون القدس حتى ولو تم خوض معركة من أجل أن تجري في العاصمة.

وبشأن الاعتقالات الإسرائيلية لمرشحي قائمة القدس موعدنا التي تمثل حماس في الانتخابات التشريعية التي ستجري في مايو/ أيار المقبل، قال حمدان، إن تلك الاعتقالات لن تؤثر على اندفاعنا نحو الانتخابات، وشعبنا سيختار طريقه الديمقراطي بانتخاب من يعبر عنه.

وحول صفقة تبادل أسرى محتملة مع الاحتلال، أكد القيادي في حماس أنه لا يوجد أي تقدم يذكر، وأن الاحتلال لا زال يماطل لأن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية لا يريد دفع الثمن.

ولفت حمدان إلى أن حماس حريصة على الإفراج عن الأسرى في أسرع وقت من سجون الاحتلال، لكن ليس بأي ثمن، وإنما بالثمن الذي تحدده المقاومة.

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مصدر : وكالات
رقم : 927690
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