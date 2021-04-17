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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 11:53

اليمن.. وتطورات متسارعة لتحرير مأرب

اليمن.. وتطورات متسارعة لتحرير مأرب
إذ استطاع الجيش واللجان الشعبية استكمال السيطرة على جميع المواقع الحسّاسة في شمال غرب مأرب، ناقلَين المعارك إلى مناطق ذات تضاريس منخفضة، سيكون لها دور فاعل في حسم المواجهة. كما استطاعا الاقتراب، من محورَين، من قاعدة صحن الجنّ العسكرية (لم تَعُد تفصلهما عنها سوى سبعة كيلومترات)، التي سيعني انتزاعها إسقاط الثقل العسكري للقوات الموالية لتحالف العدوان السعودي الاماراتي.

وبحسب مصدر ميداني فإن قوات الجيش اليمني تمسك بزمام المعارك المشتعلة في محيط مدينة مأرب، حيث تواصل إحكام خناقها على مركز المحافظة وفق خطط عسكرية تهدف إلى تقليل الخسائر. هكذا، تقود العمليات من غرب مأرب إلى أقصى جنوبها، وتتجه، وفق ما يشير إليه مسار المواجهات، إلى تنفيذ خطة تطويق المدخلين الغربي والجنوبي للمدينة تمهيدا للحسم.

واشتدّت الاشتباكات، خلال الساعات الـ24 الماضية، من جبهات شمال غرب مأرب إلى جنوب غربها وشمالها، وسط غارات هيستيرية لطيران تحالف العدوان.

واستطاع أبطال الجيش واللجان الشعبية في خضمّ ذلك،من السيطرة على جبال الخشب، ونقْل المعركة إلى مواقع متقدّمة وموازية لـ«صحن الجنّ» غرب المدينة.

وأكّد مصدر ميداني أن القوات اليمنية تمكّنت، أيضاً، من السيطرة على أنبوب النفط في منطقة الدشوش، وهو الأنبوب الرابط بين حقول صافر النفطية ومحافظة الحديدة، والذي يمرّ من مديرية صرواح.

كما استكملت السيطرة على جبهة المشجح بعد استسلام كتيبتَين عسكريتَين بكامل عدادهما وعتادهما، إثر وقوعهما تحت حصار الجيش و«اللجان» الثلاثاء، في أطراف المشجح وبالقرب من الطلعة الحمراء شرق صرواح.

وأضاف المصدر أن القوات اليمنية تقدَّمت في البَلق القِبْلي، وسيطرت على مناطق جديدة من بحيرة سدّ مأرب الشهير، وفرضت سيطرة نارية على عرم السد، بعملية عسكرية نفّذتها فجر الخميس، مُقدّراً حجم سيطرتها على السدّ بـ85% من مساحته.

ويشير التقدم الجديد الذي أحرزته القوات اليمنية، فجر أمس، في سلسلة البلق القبْلي من منطقة الزور وخلف سد مأرب جنوب غرب مأرب، إلى بدء تلك القوات بتطويق مداخل المدينة من أكثر من اتجاه (الغربي والشمالي الغربي والجنوبي)، تمهيدا للسيطرة على الطلعة الحمراء وتبة المصارية، والتقدم في اتجاه مركز المحافظة من الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي، وفصْل جبهات مراد التي اشتعلت خلال اليومين الماضيين، عن جبهات محيط المدينة بشكل كلي، وتأمين جميع المواقع الخلْفية لدخول مأرب التي أصبحت أقرب من أي وقت مضى إلى السقوط بيد صنعاء.

 
رقم : 927693
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