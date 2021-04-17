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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 12:56
إيران: 319 حالة وفاة مع أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا
ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 2.215.445 كما ارتفعت الوفيات إلى 66.327 حالة.
وأشارت لاري أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.772.688 شخصًا، مضيفًا أن 4.694 من المصابين في حالة حرجة.
مصدر :
وكالات
رقم :
927700
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