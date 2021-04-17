الكونغرس الأميركي يتحرك لعرقلة صفقات الأسلحة مع الإمارات

وسيضمن مشروع القانون مراجعة الكونجرس لصفقات الأسلحة الدولية والحماية من بيع التكنولوجيا الحساسة إلى قوى “معادية” للولايات المتحدة.



وفي التفاصيل قدم اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مشروع قانون من شأنه أن يؤكد إشراف الكونجرس على صفقات الأسلحة الدولية.



وجاء ذلك بعد أيام من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ستمضي قدمًا في بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات.



وقدم السناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وديان فاينستين، العضو البارز في لجنة المخابرات التشريع إلى الكونغرس.



يُطلق على مشروع القانون اسم “قانون الصادرات الآمنة F-35 لعام 2020” ، وسينطبق القانون على بيع الأسلحة والتكنولوجيا المتطورة لجميع الدول غير الأعضاء في الناتو، باستثناء إسرائيل وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.



من بين أشياء أخرى من شأنه أن يحظر بيع طائرات F-35 – والتي قد تستغرق سنوات بعد الاتفاق على الصفقة – ما لم يقدم أي رئيس شهادات مفصلة للكونغرس بأن التكنولوجيا المهمة لن تقع في الأيدي الخطأ ، أو تعرض التكنولوجيا المتقدمة للخطر. .



وقال مينينديز في بيان قدمه لرويترز: “يجب أن نطبق إجراءات حماية لضمان عدم المساس بالتكنولوجيا الحساسة للغاية لهذه الطائرات من قبل القوى المعادية للولايات المتحدة ، بما في ذلك التأكد من انسحاب الإمارات العربية المتحدة من علاقتها المزدهرة مع الصين وغيرها من المنافسين الأمريكيين”.



تشمل صفقة بيع الأسلحة البالغة 23 مليار دولار إلى الإمارات والتي تمت الموافقة عليها في البداية في ظل إدارة ترامب، بيع 50 طائرة حربية أمريكية الصنع من طراز F-35 ، بالإضافة إلى أكثر من اثنتي عشرة طائرة بدون طيار مسلحة وغيرها من التقنيات العسكرية المتقدمة.



بينما قالت وزارة الخارجية إن الشحنات إلى الإمارات لن تتم حتى عام 2025 أو بعد ذلك ، إذا حصلت الإمارات على الطائرات الحربية ، فستصبح ثاني دولة في الشرق الأوسط – بعد إسرائيل – تتم الموافقة عليها لشراء طائرات F-35.



والتشريع هو مجرد واحد من العديد من الإجراءات التي من المتوقع أن يخرج بها الكونجرس فيما يتعلق ببيع الأسلحة بقيمة 23 مليار دولار، والتي لا تحظى بشعبية كبيرة بين الديمقراطيين.



انتقد المشرعون الإمارات بشكل متكرر لدورها في اليمن في قصف التحالف الذي تقوده السعودية للأسواق والجنازات وحفلات الزفاف والمستشفيات.



قال الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن المشرعين الأمريكيين ما زالوا قلقين بشأن الموافقة على البيع الذي تم دفعه خلال الساعات الأخيرة من ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.



وحذر رئيس مجلس الإدارة جريجوري ميكس من أن القلق بشأن البيع لا يزال مرتفعًا ، لكنه أعرب عن ارتياحه لأن الشحنة لم يكن من المقرر أن تتم لمدة أربع سنوات أخرى على الأقل، مما يتيح “متسعًا من الوقت للكونغرس لمراجعة ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في عمليات النقل هذه وما هي القيود والشروط التي ستُفرض “.



في كانون الأول /ديسمبر صوت كل ديمقراطي في مجلس الشيوخ تقريبًا على منع بيع 23 مليار دولار، لكن جهودهم باءت بالفشل حيث حصل الجمهوريون الذين أيدوا الصفقة على الأغلبية.