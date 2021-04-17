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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 14:33

الاتحاد الاوروبي : اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد اليوم في فيينا

الاتحاد الاوروبي : اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد اليوم في فيينا
وجاء في البيان ان اجتماع اليوم يعقد برئاسة مساعد امين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكة مورا وبحضور ممثلي ايران وفرنسا والمانيا وبريطانيا والصين وروسيا.

وسيناقش المشاركون في اجتماع اليوم المحادثات التي جرت حول افاق احتمال عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي وكذلك التاكد من التنفيذ الكامل والفاعل للاتفاق.

ويترأس مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي الوفد الايراني في اجتماع اليوم الذي سيعقد في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت طهران وستتم خلالها مناقشة كيفية مواصلة المحادثات.

يذكر ان الجولة الجديدة من المحادثات بدأت منذ الخميس الماضي في فيينا حيث عقدت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعا الى جانب اجتماع اخر على مستوى الخبراء.
مصدر : وكالات
رقم : 927712
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