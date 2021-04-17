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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 14:34

الجيش الايراني يمتلك اكبر اسطول للمروحيات في الشرق الاوسط

الجيش الايراني يمتلك اكبر اسطول للمروحيات في الشرق الاوسط
وقال العميد طيار قرباني في تصريح صحفي اليوم السبت لمناسبة يوم الجيش: اننا نمتلك اليوم اكبر اسطول للمروحيات في منطقة الشرق الاوسط وان مركز التدريب على قيادة المروحيات لدينا لا نظير له في المنطقة ونحن قادرون على الدفاع عن منجزات الثورة.

واضاف: ان نهضة صنع قطع الغيار في طيران الجيش والقوة البرية تعد من الاستراتيجيات الاساسية ونقوم لله الحمد بصنع قطع الغيار في الداخل فضلا عن اجراء عمليات الصيانة الاساسية (اوفرهال) للمروحيات والمعدات.

وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة انباء "فارس" حول تطوير اسلحة طيران الجيش في العام الجاري قال: انه في ضوء تسمية العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) بعام "الانتاج والدعم وازالة العقبات" من قبل قائد الثورة الاسلامية فاننا سنواصل مسيرتنا لتطوير منظوماتنا.

واضاف: سنتقدم الى الامام في العام الجاري في مجال المنظومات التسليحية بزيادة لا تقل عن 50 بالمائة وسنعمل على هذا المنوال ايضا في مجال صنع قطع الغيار.

وتابع العميد قرباني: لقد صنعنا 750 نوعا من قطع الغيار بمقدار 800 الف قطعة تستخدم في المروحيات وسنتخذ في هذا العام ايضا خطوات واسعة في مسار تحقيق اهداف طيران الجيش.

واشار الى الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في حزيران /يونيو القادم وقال: اننا على استعداد لدعم الانتخابات كما في السابق عبر نقل صناديق الاقتراع الى المناطق الوعرة والنائية.

واوضح بان طيران الجيش يواصل كما في الماضي تقديم خدماته للمواطنين في مجال الاسعاف الجوي وقال: سيتم تنظيم استعراضات خاصة في قواعد طيران الجيش لمناسبة يوم الجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي يصادف غدا الاحد.
رقم : 927713
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