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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 14:46

السعودية تلجأ الى اليونان لحماية منشاتها النفطية

السعودية تلجأ الى اليونان لحماية منشاتها النفطية
وقال مصدر عسكري سعودي لـ”ويكليكس السعودية” إن وفدا عسكريا يونانيا سيزور الرياض هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وشيك لحماية منشآت أرامكو السعودية.

وأوضح المصدر أن الاتفاق سيكون بموجبه نشر قوات يونانية داخل منشآت النفط السعودية عدا عن نشر نظام باتريوت صاروخي مضاد للطائرات.

ورجح المصدر أن تستعين اليونان بالخبرات والمعدات العسكرية الأمريكية المتواجدة في الأراضي السعودية.

ودفعت الهجمات الجوية التي تنفذها القوات الیمنیة المشترکة على المملكة ومنشآتها النفطية والعسكرية ردا على العدوان السعودي على اليمن و الحصار الظالم ضد شعبه ؛ ولي العهد محمد بن سلمان إلى البحث عن نظام دفاعي جديد.

وكلف بن سلمان، وفدا عسكريا، مهمة البحث عن نظام دفاعي جديد للتصدي للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تقلق الجيش السعودي ومؤسسات الدولة.

وعلم “ويكليكس السعودية” الأسبوع الماضي من مصادر عسكرية مغادرة الوفد، المملكة، مؤخرا، في جولة بين أمريكا ودول أوروبية؛ بحثا عن نظام دفاعي جديد ومتطور.

وقالت المصادر العسكرية، إن الوفد السعودي يحاول البحث عن برنامج للحصول على نظام دفاعي مكون من أجهزة استشعار وصواريخ ومراكز تحكم وقيادة والذي سيكون قادرا على التعامل مع التهديدات العسكرية وهجمات أنصارالله خاصة.
مصدر : وكالات
رقم : 927722
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