مصدر مطلع : الغاء جميع انواع الحظر الخيار الوحيد لانقاذ مفاوضات فيينا

وكانت بعض وسائل الاعلام الغربية كتبت امس بان امريكا لا تنوي الغاء جميع انواع الحظر المفروض على ايران ، ليس ذلك فحسب بل انها لا تنوي الغاء بعض انواع الحظر ايضا الا بعد ان تحصل على تنازلات من ايران .



وفي هذا الاطار رفض مصدر موثوق ومقرب من محادثات فيينا في تصريح لقناة "برس تي في" التفسير الذي يقسم الحظر الى حظر يمكن الغاؤه واخر قابل للنقاش وثالث لايمكن رفعه ابدا وقال : وفقا للسياسة التي حددها النظام، فانه يجب الغاء جميع انواع الحظر سواء الذي ينص عليه الاتفاق النووي وذلك الذي تم وضعه ابان فترة حكم ترامب وكذلك العقوبات التي فرضت اثناء فترة رئاسة اوباما ، وبعد التاكد من هذه الخطوة في فترة زمنية معقولة ستكون ايران ايضا جاهزة لوقف خطواتها واجراءاتها التعويضية .



وتابع هذا المصدر المطلع قائلا : كما اكد رئيس الجمهورية لدى استقباله وزير الخارجية الروسي على ضرورة العودة لاتفاق 2015 ، فان اي حظر تم وضعه بعد 2015 اي بعد التوقيع على الاتفاق النووي ومنه الحظرين المعروفين بـ ISA و Visa Program ايضا يجب ان تلغى .



كما اشار هذا المصدر المطلع الى التصريحات التي ادلى بها مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي قبل يومين عقب المفاوضات التي جرت الاسبوع الماضي في فيينا والتي وصف فيها العقوبات الاوروبية الاخيرة بانها خرق واضح للاتفاق النووي مشددا بالقول : لاجل ان تعود ايران الى الالتزام بكافة تعهداتها وفقا للأتفاق النووي يجب الغاء جميع انواع الحظر ووقف كافة الاجراءات التي تنتهك الاتفاق .



وختم هذا المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قائلا ، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر الغاء جميع انواع الحظر بانه الخيار الوحيد لانقاذ مفاوضات فيينا .