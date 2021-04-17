زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بتجهيز صواريخه للقتال

وقال مصدر رفيع المستوى بحسب "ميرور"، إنه تم إبلاغ المسؤولين العسكريين بأنهم يجب أن يكونوا مستعدين لتنفيذ أوامر الزعيم كيم “في أي وقت”.



وصدر الأمر هذا الأسبوع ووضعت القوات في حالة تأهب، قبل أن تحتفل كوريا بعيد ميلاد مؤسسها، كيم إيل سونغ، في حدث يعرف باسم “مهرجان الشمس”.



ويزعم أحد المصادر المقربة من النظام الكوري الشمالي، أنه من غير المعتاد إصدار مثل هذا الأمر خلال أسبوع المهرجان.



وتم إطلاق صواريخ قصيرة المدى في بحر اليابان والبحر الأصفر أثناء اختبار الأسلحة في مارس الماضي، لأول مرة بعد تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.



ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كوريا الشمالية من اختبار هذه الأسلحة القوية، لكن كيم تجاهل هذا الأمر في مناسبات عديدة.



ويشير تقرير نشره مركز أبحاث كوري جنوبي، يدعى معهد آسان للدراسات السياسية، إلى أن كوريا الشمالية يمكن أن تمتلك 200 رأس نووي وعدة عشرات من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بحلول عام 2027.