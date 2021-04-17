مقتل 7 أفراد من الجنود والشرطة في أفغانستان

وقال حاكم إقليم هيرات وحيد كاتالي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا بعدما استهدفت سيارة مفخخة نقطة التفتيش التي كانوا في عداد أفرادها في مقاطعة زيندا جان بالإقليم الواقع في غرب البلاد. وأضاف أن ثمانية مدنيين من بينهم أطفال أصيبوا في الانفجار.



وفي إقليم تخار بشمال البلاد، قال مصدر أمني، للوكالة نفسها إن أربعة أفراد من القوة الموالية للحكومة قتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجوم بعد منتصف الليل شنته «طالبان» على نقطة التفتيش الخاصة بهم على مشارف تالقان عاصمة الإقليم.



ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أن الجيش حرر 20 جندياً وشرطياً من أحد سجون «طالبان» في إقليم زابل بجنوب البلاد في عملية عسكرية.



ومازال العنف اليومي مستمراً في أفغانستان رغم محادثات السلام الهشة بين ممثلي الحكومة و«طالبان». وقد أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء الماضي سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (ايلول) المقبل. وأعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أيضا نهاية مهمته في أفغانستان.



ويُخشى تصاعد العنف مجدداً في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي بسبب الغزو الامريكي الذي فتت البلاد.