بدء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا

ويرأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي.



وفي هذا الاجتماع، سيتم مناقشة نتائج اجتماعات فريقي الخبراء في مجالي رفع الحظر والقضايا الأساسية.



ومن المتوقع أيضًا أن يتخذ المشاركون قرارًا بشأن طريقة وسرعة العمل، فضلاً عن القضايا التي سيتم حلها.



وكان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي قد اعلن في وقت سابق بانه سيتم اليوم خلال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، الاستماع الى تقرير فريقي عمل الخبراء واتخاذ القرار حول كيفية مواصلة العمل وسرعته والقضايا التي ينبغي حلها وتسويتها.



وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الايراني قبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي: ستستمر مشاوراتنا في اطار فريقي العمل واللقاءات الثنائية ومتعددة الاطراف.



واضاف: لقد قررنا ان نعقد اليوم اجتماعا اخر للجنة المشتركة للاتفاق النووي كي نتمكن من استعراض احدث الاوضاع والاستماع الى تقرير فريقي العمل واتخاذ القرار حول كيفية مواصلة العمل وسرعته والقضايا التي ينبغي حلها وتسويتها.



وكانت آخر جولة لمفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقدت في فيينا واستمرت المفاوضات على مستوى الخبراء في مجالي "رفع الحظر" و"القضايا النووية".



وكان مندوبو وفود ايران ومجموعة 4+1 ومندوب الاتحاد الاوروبي في اجتمعوا في فيينا لنحو ساعتين واتفق الجانبان على مواصلة المحادثات الفنية في اطار فريقي عمل الخبراء في مجالي "رفع الحظر" و"القضايا النووية".