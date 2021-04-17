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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 17:27

البحرين.. واستمرار الاحتجاجات لإنقاذ سجناء الرأي

البحرين.. واستمرار الاحتجاجات لإنقاذ سجناء الرأي
مشهد الاحتجاجات الشعبية لايزال يخيم على الاجواء بمختلف المناطق البحرينية للاسبوع الثالث على التوالي ، للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين عقب الاعلان عن اصابة العشرات منهم بفيروس كورونا.

وقد انطلقت تلك التظاهرات في بلدات أبو صيبع الشاخورة وسار وكرزكان والمعامير وفي العاصمة المنامة وكرانة والشعارات التي رددها المتظاهرون مناهضة لولي العهد ورئيس الوزراء سلمان آل خليفة الذي رفض الافراج عن معتقلي الراي في السجون.

وفي السنابس نظم الأهالي وقفة احتجاجية تطالب بإنقاذ سجناء الرأي من خطر فيروس كورونا الذي يحدق بهم وكذلك من المعاملة اللاإنسانية التي يتلقاها معتقلو الرأي داخل سجون آل خليفة.

أهالي بني جمرة والنويدرات يواصلون اعتصامهم اليومي لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لانقاذِ ارواح ابنائهم المعتقلين من الاصابة الوباء.

تمسك اهالي المعتقلين بمطالبهم ترافق مع كشف منظمة العفو الدولية عن اصابة اكثر من مئة معتقل بفيروس كورونا مؤكدة أن السجناء في سجن جو لم يتصلوا بعائلاتهم منذ أكثر من أسبوعين. وطالبت السلطات بالسماح لسجناء الرأي بالتواصل مع عائلاتهم واعتبرت المنظمة في وقت سابق أن تفشي الفيروس في سجن جو في الأسابيع الأخيرة دليل صارخ على تقاعس السلطات عن عدم ضمان حقوق السجناء بالرعاية الصحية.

وفي هذا الصدد فقد عبرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عن قلقها من انقطاع أخبار سجناء الرأي في سجن جو منذ اكثر من أسبوعين. متهمة النظام بحرمان أهالي السجناء من أبسط حقوقهم في التواصل مع أبناءهم المعتقلين، في ظل القلق العارم من تفشي الوباء في السجن وصمت وزارة الداخلية وعدم شفافيتها. وطالبت المنظمة السلطات بالكشف فورا عن مصير السجناء واتخاذ الإجراءات الصحية لمنع تفشي كورونا بشكل أوسع بين السجناء وإطلاق سراح الجميع دون قيد او شرط.
رقم : 927763
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