اللواء صفوي: الجيش هو حامي الشعب ، وحارس أسس استقلال البلاد

و هنأ اللواء يحيى رحيم صفوي كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة قادة ومنتسبي جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة يوم الجيش يوم غد الاحد المصادف 18 ابريل نيسان .



وافاد اللواء صفوي بانه من أبرز الإجراءات ومبادرات مؤسس الثورة الإسلامية تسمية هذا اليوم بيوم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجيش ، مما يدل على أهمية ومكانة الجيش الخاصة في نظام الجمهورية الاسلامية وعلى صعيد الدفاع عن البلاد وإن اهمية هذا العمل المبارك للإمام الخميني (ره) تجلت على مر الزمن وفي الأحداث واللحظات الحاسمة للثورة ، وخاصة في الاختبار العظيم لثماني سنوات من الدفاع المقدس وجسد في اذهان الشعب الايراني مظهرا جديدا عن الجيش الثوري والاسلامي .



واوضح اللواء صفوي ان من بركات النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تآزر القوة بين الجيش البطل والحرس الثوري ، وان استراتيجية التنسيق بين القوات المسلحة ، والى جانب دوره في تعزيز تآزر القوة والتأثير لهاتين القوتين الثوريتين ، قاد الى رفع الجهوزية الردعية للبلاد وتعميقها للدفاع الشامل .



وقال ان الجيش هو حامي الشعب وحارس استقلال البلاد ، والحرس الثوري والجيش هما رمز قوة واقتدار الشعب الايراني العملاق ومما لا شك فيه أن أعداء الأمة وثورة بلدنا الحبيب إيران قلقون أكثر فأكثر من وجود جيش قوي وجيش قوي.



واضاف ان التعاون والتنسيق وتطوير العلاقات بين الجيش البطل والحرس الثوري الباسل على جميع المستويات سيؤدّي إلى تضافر قوة وتأثير هاتين القوتين الثوريتين على بعضهما البعض وتوسيع الاستعدادات الدفاعية للبلاد ضد الأعداء والمتطرفين .