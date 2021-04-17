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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 19:00

ممثل الاتحاد الاوروبي يعلن تقدم المفاوضات في فيينا

ممثل الاتحاد الاوروبي يعلن تقدم المفاوضات في فيينا
وفي تغريدة له على تويتر اليوم السبت، اعتبر "مورا"، التقدم الحاصل في مفاوضات اللجنة المشتركة بانه "عمل شاق، تحقق بعد جهود مضنية".

واضاف المسؤول الاوروبي : نحن حاليا بحاجة الى مزيد من التفاصيل في العمل.

واكد ان النقطة الرئيسية تكمن في التزام اعضاء الاتفاق النووي بهدفين رئيسيين للمفاوضات اي ضمّ امريكا الى الاتفاق النووي وتنفيذ كامل بنوده.

واختتم، اجتماع الجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد اليوم السبت في عاصمة النمسا على مستوى مساعدي وزراء خارجية ايران ودول 4+1، اعماله بالاتفاق على استمرار المشاورات الفنية خلال الايام القادمة وعقد اجتماع اخر للجنة المشتركة، اذا ما اقتضت الضرورة على ذلك.

وعقد رئيس الوفد الايراني المفاوض، قبل هذا الاجتماع، لقاءات ثنائية ومتعددة الاطراف شملت مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "انريكي مورا"، ورؤساء وفود سائر الدول المشاركة.
مصدر : وكالات
رقم : 927767
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