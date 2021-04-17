الصفحة الرئيسية
0
السبت 17 نيسان 2021 ساعة 20:30

الصحة العالمية تحذر من انهيار المنظومة الصحية في تونس

الصحة العالمية تحذر من انهيار المنظومة الصحية في تونس
وعبر العليوني  عن تخوفه من بلوغ أسرة الأوكسجين بمختلف المستشفيات طاقاتها القصوى جراء ارتفاع نسق الإصابات الذي وصفه بـ"الرهيب".

ولاحظ المتحدث الاكتظاظ في أقسام الطوارئ بمختلف المستشفيات العمومية جراء انتشار العدوى بالفيروس، خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت أسرة الانعاش نسبة امتلاء تقدر بـ90 بالمئة.

وفي ما يتعلق بالسلالة البريطانية المتحورة، قال العلويني إنها "أخطر من السلالة الأولى المسجلة عبر دول العالم من حيث سرعة انتشارها والاضرار التي يمكن أن تلحقها بالجهاز التنفسي، والتي تفوق بدرجة أكبر السلالة الاولى، فضلا عن كونها تمس بنسب أكبر الكهول".

ودعا مستشار منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من اتخاذ إجراءات صارمة وتطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية وتوعية المواطنين بالاجراءات الوقائية والتسريع بعملية التلقيح التي تعتبر أولوية قصوى.

يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية كانت قد أكدت تسجيل 144 حالة إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا في 16 ولاية تونسية، وتم تصنيف 17 ولاية و95 منطقة بين مستوى "مرتفع" ومستوى "مرتفع للغاية" لانتشار الفيروس.

وقد سجلت تونس في 15 إبريل الجاري، 86 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 9639 حالة وفاة، كما وسجلت في 14 أبريل الجاري 2649 اصابة جديدة بكورونا، وهي أعلى الاصابات اليومية في تونس منذ انتشار الفيروس قبل أكثر من سنة.
مصدر : وكالات
رقم : 927787
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
توجيهات قائد الثورة الاسلامية الى قوات الجيش الايراني
توجيهات قائد الثورة الاسلامية الى قوات الجيش الايراني
17 نيسان 2021
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
إيران تكشف منفذ هجوم منشأة نطنز
17 نيسان 2021
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
الناطق باسم حماس: الأسرى هم أيقونة الصمود الفلسطيني
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
إيران في مواجهة "المنظمة غير النزيهة"
المراسلة معصومة فروزان
17 نيسان 2021
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
17 نيسان 2021
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
17 نيسان 2021
ايران تنتقد ازدواجية الغرب بمجلس الامن تجاه اسلحة الدمار الشامل
ايران تنتقد ازدواجية الغرب بمجلس الامن تجاه اسلحة الدمار الشامل
17 نيسان 2021
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟
17 نيسان 2021
بايدن: ما كان يجب أن ننسحب من الاتفاق النووي
بايدن: ما كان يجب أن ننسحب من الاتفاق النووي
17 نيسان 2021
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪
صالحي يعلن الوصول إلى تخصيب بنسبة 60٪
16 نيسان 2021
اللواء باقري: مستعدون لتوجيه رد حاسم على أي تهديد
اللواء باقري: مستعدون لتوجيه رد حاسم على أي تهديد
16 نيسان 2021
عراقجي: اجتماع فيينا صعب وعلى اوروبا إظهار جديتها في المفاوضات
عراقجي: اجتماع فيينا صعب وعلى اوروبا إظهار جديتها في المفاوضات
16 نيسان 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخزعلي:إن لم تخرج أمريكا بالطرق الدبلوماسية فسوف تخرج بقوة السلاح
ارتباك حکومة أشرف غني والمعضلة المكلفة للولايات المتحدة
الأردن يتخلى عن المعارضة السورية المسلحة.. هل اقتربت نهاية الحرب؟
تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% .. قوة إيران في نطنز أم في عقول أبنائها؟