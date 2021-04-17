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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 21:36

لبنان: تسجيل 32 حالة وفاة و1695 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: تسجيل 32 حالة وفاة و1695 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، "تسجيل 1695 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 508503 حالات".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 1679 حالة إصابة بين المقيمين و16 حالة بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 32 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 6886". وذكرت أنّ "عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1668، من بينها 774 حالة في العناية المركّزة"، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 18233، منها 2512 فحصًا في المطار".

حيث غرد وزير الصحة اللبناني حمد حسن عبر "تويتر" كاتبا: ‏تحية لفرق الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة المستمرة بالفحوصات الميدانية في مختلف المناطق بالتوازي مع حملات التلقيح للفئات المستهدفة مع تسجيل مؤشرات مشجعة بإنخفاض نسبة إيجابية الفحوصات مما يدعونا إلى التشدد بالسلوك الوقائي من الوباء والإقبال للتسجيل على منصة التلقيح".
رقم : 927805
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