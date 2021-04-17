ألمانيا: روسيا تهدد أمن أوروبا

وقالت كرامب كارينباور، اليوم (السبت)، خلال مباحثات جرت في مؤسسة كونراد أديناور في بلدة كونيجسبرون في منطقة هايدنهايم الواقعة في ولاية بادن فورتمبيرج: «تسلح روسيا وحربها التي تخوضها داخل أوروبا خلقا تهديدات حقيقية».



وأضافت: «كل من يشير إلى هذه الحقائق ليس معادياً لروسيا، وكل من يشير إلى ذلك يتكلم عن حقيقة سياسية مهمة ويتخذ احتياطات أمنية نشطة لصالح دولته وصالح أوروبا».



واتهمت روسيا وجهات أخرى بنصب الصواريخ «التي يمكن أن تصل إلى ألمانيا دون وقت كافٍ لإنذار مبكر»، وقالت: «هذا يتعارض مع معاهدات الحد من التسلح في الخفاء».



كانت روسيا قد أكدت في 2018 وبعد تمويه طويل تمركز صواريخ إسكندر الروسية التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر داخل منطقة كالينينجراد بين بولندا وليتوانيا وبحر البلطيق.



وفي ذلك الوقت اعتبر ذلك رد فعل على تمركز قوات حلف شمال الأطلسي «ناتو» في دول البلطيق.

واعتبرت كرامب كارينباور مجدداً نقل القوات الروسية حالياً إلى الحدود مع أوكرانيا بأنها «استفزاز متعمد»، وقالت: «لسوء الحظ لا يهدف الإجراء الروسي إلى بث الثقة لكنه يثير ردود الفعل كما هو واضح».



وأشادت برد فعل أوكرانيا المتوازن، مضيفة: «نحن وأوكرانيا لا نريد المشاركة في هذه اللعبة الروسية»، واتهمت روسيا بأنها تقدم «نفسها بصورة متزايدة على أنها نقيض للحكم الليبرالي ومعادية لديمقراطية الغرب».



وأوضحت أن هذا الموقف تخضع له أيضاً مجالات سياسية أخرى، وقالت إن «أجهزة الدولة التي تستخدمها روسيا بشكل فعال بلا شك، تمتد من الهجمات الإلكترونية المتطورة وتصدير الأسلحة والتأثير السياسي السري والمفتوح، والاغتيالات، والمشاركة العسكرية المباشرة وغير المباشرة».