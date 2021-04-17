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السبت 17 نيسان 2021 ساعة 21:40

حماس: انتخابات القدس يجب أن تتحول لحالة اشتباك شاملة مع الاحتلال

حماس: انتخابات القدس يجب أن تتحول لحالة اشتباك شاملة مع الاحتلال
وشدد قاسم في تصريح له - مساء السبت- على أن هذا الحدث يؤكد أن إجراء الانتخابات في القدس يجب أن يتحول لحالة اشتباك شاملة.

وأضاف؛ "من المرفوض بالكلية الارتهان لإرادة المحتل في قضية الانتخابات في القدس وانتظار موافقته، بل ننتزع هذا بالحق بالمدافعة والاشتباك".

واعتقلت قوات الاحتلال، السبت، ثلاثة مرشحين للمجلس التشريعي في مدينة القدس المحتلة، بعد منع مؤتمر صحفي عن الانتخابات بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت فندق "سان جورج" في القدس، ونصبت حواجز في محيطه، قبل موعد المؤتمر الصحفي، ومنعت إقامته داخل الفندق.

ونظمت الفعاليات الوطنية وقفة في شارع صلاح الدين بالقدس، بعد منع إقامة المؤتمر بالفندق، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية.

ووفق المصادر؛ فإن مخابرات الاحتلال اعتقلت ناصر قوس مرشح حركة فتح، ورتيبة النتشة، المرشحة عن قائمة فدا من شارع صلاح الدين، بعد قمع وقفة الفصائل الوطنية في شارع صلاح الدين، وصادرت الأعلام الفلسطينية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أشرف الأعور المرشح عن حركة فتح أثناء ذهابه إلى فندق "سان جورج"، من شارع نابلس بالقدس.

وأوضح الشهود أن مخابرات الاحتلال اقتادت المرشحين الثلاثة للتحقيق في غرف "4" بمركز المسكوبية غربي القدس المحتلة.
مصدر : وكالات
رقم : 927807
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