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الأحد 18 نيسان 2021 ساعة 11:11

محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد

محادثات ايرانية سعودية مباشرة في بغداد
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن مسؤولين من السعودية وإيران أجروا محادثات مباشرة في العاصمة العراقية بغداد لتحسين العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة بحسب مصادر عراقية إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لعب دوراً لبدء محادثات مباشرة بين كبار المسؤولين الإيرانيين والسعوديين بعد خمس سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه خلال الجولة الأولى من الاجتماع، كان هناك أيضًا حديث عن هجمات أنصار الله في اليمن، وهو أمر إيجابي.

وادعت صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلاً عن مصادرها "أن الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين السعودية وإيران جرت في 9 أبريل/نيسان الجاري، ووفقًا لأحد المسؤولين، كانت المحادثات "إيجابية".

ويقال إن الوفد السعودي ترأسه خالد بن علي الحميدان رئيس الاستخبارات العامة في المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تجرى الجولة القادمة من المحادثات المباشرة بين الرياض وطهران الأسبوع المقبل.

وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سهل عملية التفاوض، حيث أجرى محادثات مع الأمير محمد بن سلمان (ولي عهد المملكة العربية السعودية) في الرياض الشهر الماضي.

ولم يعلق بعض المسؤولين الإيرانيين والسعوديين عن صحة ما ذكرته الصحيفة البريطانية، وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض مطلع يناير/كانون الثاني 2016.

 
رقم : 927868
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