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الأحد 18 نيسان 2021 ساعة 11:38

إيران والسعودية ينفيان إجراء مفاوضات ببغداد

إيران والسعودية ينفيان إجراء مفاوضات ببغداد
وقال المصدر الإيراني للقناة "لا صحة للأنباء عن محادثات مع السعودية التي أوردتها صحيفة فاينانشال تايمز".

من جهة أخرى، نفى موقع عرب نيوز على الإنترنت مزاعم إجراء مفاوضات بين إيران والسعودية، مشيراً إلى أن مسؤولاً سعودياً رفيع المستوى نفى له إجراء محادثات مباشرة مع إيران".

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية اليوم الأحد إن مسؤولين رفيعي المستوى من السعودية وإيران أجروا محادثات مباشرة في محاولة لإصلاح العلاقات بعد 4 سنوات من قطع الروابط الدبلوماسية، غير أن مسؤولا سعوديا نفى للصحيفة إجراء أي محادثات بين الجانبين.

وحسب الأنباء التي نقلتها الصحيفة عن مسؤولين وصفتهم بالمطلعين، فإن الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية أجريت في العاصمة العراقية بغداد في 9 أبريل/نيسان الجاري، وتضمنت مباحثات بشأن هجمات الحوثيين على المملكة.

ووصفت المصادر المباحثات بأنها "إيجابية"، مؤكدة أنه تم الاتفاق على عقد جولة جديدة الأسبوع المقبل.

وحسب تقرير الصحيفة، كان على رأس الوفد السعودي رئيس الاستخبارات خالد بن علي الحميدان.

وذكرت المصادر أن بغداد سهلت أيضا فتح قنوات اتصال بين إيران ومصر من جهة، وبين إيران والأردن من جهة أخرى.

 
مصدر : وكالات
رقم : 927873
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